Аделия Петросян выиграла финал Гран-при по фигурному катанию

Действующая чемпионка РФ Аделия Петросян стала победительницей финала Гран-при России по фигурному катанию, который прошел в Красноярске.

По итогам двух программ 17-летняя спортсменка набрала 238,79 балла (75,91 балла за короткую программу и 162,88 балла за произвольную программу). Второе место заняла фигуристка Алина Горбачева, набрав 224,36 балла. Третье место досталось юной фигуристке Анне Фроловой, которая набрала 221, 89 балла.

Выигравшая короткую программу ученица заслуженного мастера спорта РФ Евгения Плющенко фигуристка Софья Муравьева заняла четвертое место, набрав в сумме 214,05 баллов.

Хоть в короткой программе главная звезда заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе и не вырвалась вперед, зато блестяще исполнила произвольную программу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигуристка Леонова рассказала, кто бы мог выступить на Олимпиаде. Она заявила, что на отбор к Олимпийским играм нет претендентов, кроме Аделии Петросян.