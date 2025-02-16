Не дождался финала: болельщик погиб во время хоккейного матча в Красноярске

Трагедия произошла на встрече «Сокола» и «Рубина».

В Красноярске мужчина средних лет не узнал о результатах противостояния хоккейных команд, проходившего в рамках чемпионата Всероссийской хоккейной лиги, скончавшись прямо во время соревнования. Об инциденте сообщил хоккейный клуб «Сокол» в своем Telegram-канале.

Пресс-служба «Сокола» также заявила, что причиной смерти зрителя на «Платинум Арене», по предварительным данным, могла быть одна из патологий сердца, в том числе острая сердечная недостаточность. На это указывает предсмертное состояние мужчины.

Как только болельщик почувствовал недомогание и потерял сознание, к нему направилась бригада дежуривших на арене медицинских работников.

«К сожалению, несмотря на все их усилия, спасти мужчину не удалось», — рассказали подробности представители местной сборной.

«Сокол» выразил сочувствие всем близким умершего.

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