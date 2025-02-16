Не дождался финала: болельщик погиб во время хоккейного матча в Красноярске

|
Стефания Чашина
Стефания Чашина 38 0

В Красноярске хоккейный фанат умер во время матча

Не дождался финала: болельщик погиб во время матча «Сокола»

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трагедия произошла на встрече «Сокола» и «Рубина».

В Красноярске мужчина средних лет не узнал о результатах противостояния хоккейных команд, проходившего в рамках чемпионата Всероссийской хоккейной лиги, скончавшись прямо во время соревнования. Об инциденте сообщил хоккейный клуб «Сокол» в своем Telegram-канале.

Пресс-служба «Сокола» также заявила, что причиной смерти зрителя на «Платинум Арене», по предварительным данным, могла быть одна из патологий сердца, в том числе острая сердечная недостаточность. На это указывает предсмертное состояние мужчины.

Как только болельщик почувствовал недомогание и потерял сознание, к нему направилась бригада дежуривших на арене медицинских работников.

«К сожалению, несмотря на все их усилия, спасти мужчину не удалось», — рассказали подробности представители местной сборной.

«Сокол» выразил сочувствие всем близким умершего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что спортивный комментатор Роман Скворцов получил черепно-мозговую травму в ходе драки в Новосибирске.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
90.31
-0.72 94.89
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:03
США интересуются готовностью стран ЕС отправить войска на Украину
21:59
«Нет любви»: принцу Гарри грозит уголовное преследование в США
21:42
Десять беспилотников уничтожила ПВО над Азовским морем и Краснодарским краем
21:26
Не дождался финала: болельщик погиб во время хоккейного матча в Красноярске
21:10
«Без России никакой Европы нет»: Захарова ответила президенту Финляндии
20:52
Рубио назвал условие для переговоров с Россией

Сейчас читают

«Я сдержал слово»: SHAMAN спел на сцене с мальчиком, потерявшим отца на СВО
Массовое отравление едой из доставки произошло в хостеле в Москве
«Не та дверь» за большие деньги: что известно о вечеринке и рейде в отеле Savoy
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год