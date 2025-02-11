«Он не помнит тот вечер»: у избитого Скворцова диагностировали амнезию

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Евгения Романова
Евгения Романова 41 0

Жена Ксения: Скворцов потерял память после драки в Новосибирске

«Он не помнит тот вечер»: жена Скворцова заявила об амнезии у комментатора

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

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Неизвестный ударил спортивного комментатора в Новосибирске. Возбуждено уголовное дело.

После драки в Новосибирске спортивный комментатор Роман Скворцов потерял память, у него черепно-мозговая травма. Об этом сообщила его супруга Ксения в беседе с aif.ru.

«Из-за черепно-мозговой травмы у него амнезия, он не помнит, что произошло в тот вечер. И вспомнит ли — неизвестно», — сказала она.

Скворцов находится в сознании, его состояние стабилизировали врачи. Комментатор лежит под капельницами в реанимации, там он проведет еще пару дней. После этого Скворцова переведут в отделение нейрохирургии.

В воскресенье, 9 февраля, стало известно, что Роман Скворцов попал в реанимацию в Новосибирске. Он вместе с телеведущим Дмитрием Губерниевым работал на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги — 2025. Мероприятие проходило 8–9 февраля.

Как писал ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру, после нападения неизвестного на Скворцова было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». По данным надзорного ведомства, Скворцов в ночь на 9 февраля выходил из бара на улицу, где у него случился конфликт с двумя посетителями другого заведения. Один из них ударил комментатора, а тот упал на землю.

Роман известен как хоккейный и баскетбольный комментатор. Именно он комментировал финальный матч чемпионата Евробаскета-2007 между Россией и Испанией, а также финал чемпионата мира по хоккею в 2008 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что госпитализация Скворцова связана с криминалом.

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