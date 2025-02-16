Ученые перечислили продукты, которые замедлят появление седины

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Bristol Life: морковь, рыба и яйца замедляют появление седины

Названы продукты, помогающие отсрочить появление седины

Фото: 5-tv.ru

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Правильное питание может стать помощником в борьбе с серебристыми волосами.

Избежать ранней седины можно, в частности, с помощью правильного питания. Британский фармацевт и диетолог Паула Мартин Кларес поделилась с изданием Bristol Life рекомендациями по выбору продуктов, которые замедляют «старение» волос.

По словам специалиста, важно включить в рацион такие продукты, как морковь, которая не только поддерживает здоровье глаз, но и укрепляет волосы — благодаря высокому содержанию витамина А. Брокколи также играет свою роль: этот овощ богат витаминами группы B, C и A, которые помогают замедлить «уход» пигмента.

Не обойтись и без орехов, источников цинка и селена. Эти микроэлементы способствуют выработке гормонов, оказывающих влияние на состояние волос. Важно восполнять запасы железа — чечевица в этом плане окажется отличным помощником.

Омега-3 жирные кислоты и кальций можно получить из рыбы, такой как лосось, сардины и скумбрия. А яйца — незаменимый продукт для укрепления волос, поскольку они содержат биотин, который помогает бороться с обезвоживанием и поддерживает здоровый вид шевелюры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие продукты помогают при выпадении волос.

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