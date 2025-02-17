На Камчатке проводится проверка в связи с пропажей двух матросов танкера

После пропажи двух матросов танкера, прибывшего на разгрузку в село Корф на Камчатке для разгрузки горюче-смазочных материалов, начата доследственная проверка. Об этом сообщили представители пресс-службы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) РФ в официальном Telegram-канале.

«Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 Уголовного кодекса (УК) РФ („Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта“)», — сказано в публикации.

Следователи продолжают проверочные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что на лодке, в которой моряков видели в последний раз, были обнаружены механические повреждения. Там, где ее нашли, много плавающего льда.

Об исчезновении матросов стало известно накануне. Известно, что они отправились на лодке от берега к танкеру, и больше их никто не видел. Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев предположил, что лодку унесло течением.

Он заявил, что к поисковым мероприятиям были подключены 14 специалистов и семь единиц техники, в том числе вертолет. Позже работы были приостановлены в связи с погодными условиями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что танкер с мазутом потерпел крушение в порту Усть-Луга в Ленобласти.