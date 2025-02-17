Силы ПВО уничтожили за ночь 90 украинских беспилотников и ракету «Нептун-МД»
Больше всего атаке подвергся Краснодарский край.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за минувшую ночь 90 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны страны. Так, больше всего атаке подвергся Краснодарский край.
«38 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 24 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 15 — БПЛА над территорией республики Крым, семь — БПЛА над акваторией Черного моря», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, еще по два беспилотника сбили над территориями Курской и Ростовской областей и по одному над территориями Брянской и Белгородской области.
«Также уничтожена управляемая ракета „Нептун-М“ над акваторией Азовского моря», — добавили в Минобороны.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Краснодарском крае повреждено по меньшей мере 12 домов в результате массированной атаки беспилотников ВСУ.
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