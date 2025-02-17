Женщина пострадала в результате массированной атаки дронов ВСУ на Краснодарский край

Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, зафиксировано повреждение домов.

«В результате падения обломков в поселке Ильском Северского района по предварительной информации повреждены 12 домов — в основном выбиты окна», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Кроме того, в результате атаки ВСУ пострадала женщина, ей оказана первая медицинская помощь.

Все специальные службы выехали на место.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четырехлетняя девочка пострадала в результате атаки украинских беспилотников в Славянске-на-Кубани Краснодарского края.