«Забавляют унижения»: Илон Маск о травле в купленной им соцсети X

Миллиардер любит оставлять комментарии на своей платформе.

Миллиардер Илон Маск пожаловался в социальной сети Х, что его бесконечно оскорбляют на платформе, которой он же и владеет. Однако парадокс не обижает гения, а скорее веселит.

«Меня бесконечно забавляют бесконечные унижения, которые я терплю на той самой платформе, которой владею», — написал генеральный директор компании Tesla.

До этого словоохотливый американец в соцсети отреагировал на новость о том, что стал отцом в 13-й раз. Все дело в том, что писательница и блогер Эшли Сент-Клер заявила, что якобы родила от Маска ребенка.

«Ого!» — прокомментировал новость предприниматель.

Ранее блогер рассказывала, что стала мамой пять месяцев назад. До этого она не разглашала эту информацию, потому что хотела защитить частную жизнь ребенка, но «в последние дни стало ясно, что таблоиды намерены узнать это, независимо от того, какой вред нанесут».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Илона Маска вытер козявку о стол Трампа.