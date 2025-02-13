Сын Илона Маска вытер козявку о стол Трампа

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 44 0

Эта мебель была подарена королевой Викторией 19-му президенту США Хейсу в 1880 году.

Сын Маска

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

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Сын предпринимателя Илона Маска X Æ A-Xii (имя мальчика) вытер козявку из носа о 145-летний стол в Белом Доме. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Маск не так давно вступил в должность главы Департамента эффективности правительства США (DOGE). Вместе с новым президентом страны Дональдом Трампом он отвечал на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне 11 февраля.

На пресс-конференцию бизнесмен взял с собой четырехлетнего сына. Мальчик оказался активным. Он строил рожицы, перебивал отца и ковырялся в носу. После чего вытер козявку о стол Резолют, который был подарен королевой Викторией 19-му президенту Соединенных Штатов Резерфорду Хейсу в 1880 году.

Этот поступок не остался незамеченным, так как был зафиксирован множеством камер. Вскоре после случившегося новость разлетелась по Интернету и стала вирусной в социальных сетях.

X Æ A-Xii не единственный ребенок бизнесмена. Всего у Маска 11 наследников.

Ранее 5-tv.ru писал том, что Дональд Трамп рассказал о степени доверия к Илону Маску.

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