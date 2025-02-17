«Как так мальчик мог»: Муцениеце рассказала о напряженной встрече с сыном

Подросток избегает своих маму и бабушку.

Актриса Агата Муцениеце увиделась до Нового года с сыном Тимофеем, но встреча прошла не очень хорошо. Об этом она рассказала в своем видеоблоге «Честные будни».

«Не могу сказать, что он мне наговорил приятности. Вообще странно, как так мальчик мог… Ладно, не будем о грустном», — сказала Муцениеце.

Причем Тимофей не желает общаться не только с мамой, но и с остальными родственниками. Свое 12-летие он отпраздновал с отцом Павлом Прилучным, его супругой Зепюр Брутян, сестрой Мией и сводным братом Микаэлем. По итогам дня семейство поделилось совместным кадром.

Не смогла поздравить мальчика и Агата Муцениеце, которая уже давно потеряла надежду вернуть сына домой.

В ноябре 2024 года звездный наследник и вовсе отписался от матери в социальных сетях. Поклонники были уверены, что профиль Тимофея ведет нынешняя супруга актера Зепюр Брутян, а также требовали прекратить давление на мальчика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему 12-летний сын избегает Агату Муцениеце.