Вернется ли к маме? Почему 12-летний сын избегает Агату Муцениеце

Мать Агаты Муцениеце заявила, что не смогла поздравить внука с днем рождения. Почему Тимофей вернул подарки бабушке? Действительно ли Павел Прилучный настраивает мальчика против семьи своей бывшей жены? Как на ситуацию реагирует сама Агата? И правда, что она отдала Прилучному еще и дочь? А также новый скандал с участием футболиста Павла Мамаева. Как дети звезд становятся главными жертвами в конфликтах родителей? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У каждой женщины своя история. Поэтому абсолютно нет рецепта или какой-то общей схемы», — заявила Агата Муцениеце.

Недавно сыну актрисы и Павла Прилучного исполнилось 12 лет. День рождения мальчик отпраздновал в загородном отеле вместе с папой, мачехой и единокровным братом. Мамы рядом не было. Муцениеце утверждает, что не видела наследника с августа. Даже после соответствующего решения суда ребенок отказался съезжать от отца. И явно не жалеет об этом. Жена Павла Зепюр Брутян регулярно публикует видео семейных развлечений.

Тимофей отписался от Агаты в соцсетях. Причем общаться он не хочет не только с мамой, но и с бабушкой. Нонна Муцениеце не смогла дозвониться до внука и в отчаянии оставила комментарий под его постом в интернете.

«Мы все тебя поздравляли с днем рождения, но тебе то ли номер поменяли, то ли телефон отключили. И подарки вернулись, так и не увидев тебя», — написала она.

Сам Тимофей написал, что бабушка просто «хайпует». А комментарий пенсионерки вскоре был удален. Подписчики предположили, что это сделал отец мальчика. Он же, по их мнению, всячески настраивает ребенка против матери и ее родных.

«Внуку не только телефон поменяли, но и мозги промыли».

«Как им не стыдно так поступать?».

«Первое, что нельзя делать, это точно настраивать детей. Дети вырастут. И они узнают, во-первых, правду, а во-вторых, через свою призму будут смотреть на все остальное и не смогут найти нормальных здоровых отношений, потому что будут видеть все в другом ключе», — высказалась блогер HELEN YES.

Агата и Павел уже несколько лет судятся насчет алиментов.

«Это безумно огромные алименты, которые захотела Агата. Извините, но два миллиона рублей в месяц на детей — это овермного. Он, да, востребованный актер, но два миллиона каждый месяц, — это, простите, за год 24 миллиона. Вопрос: как ты будешь их расходовать?» — выразил мнение светский журналист Олег Цуриков.

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А теперь к финансовому спору добавился еще и вопрос проживания детей. По словам Муцениеце, сын сам попросился к папе. Повлиять на его выбор актриса не смогла.

«В десять лет ребенок просто имеет право голоса, и суд должен обязательно это учесть», — подчеркнула руководитель юридической компании Валерия Рытвина.

«На самом деле отношения сына с папой были очень теплыми и дружескими еще до этих моментов с алиментами. Он еще, по-моему, в 2023 году написал письмо Деду Морозу: „Я хочу жить с папой“. Возможно, у них больше баланса, больше понимания, чем с мамой», — предположил журналист Цуриков.

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«Паша — замечательный человек и на сцене, и в жизни. Еще отличный семьянин, насколько мне известно. Детей я лично не видел, но он с ними много общается. По видеосвязи, да, часто звонил с площадки домой», — уточнил актер Тимотэ Вьен.

При этом после переезда к отцу Тимофей будто вычеркнул маму из своей жизни.

«12 лет — это такой подростковый бунт, можно сказать. Он формирует свою личность через этот протест. Я допускаю, что, возможно, неосознанно отец все-таки негативно относится к бывшей супруге, и ребенок это считывает», — объяснил клинический психолог Владислав Чубаров.

Похожая ситуация у Павла Мамаева. Футболист утверждает, что бывшая жена препятствует его общению с дочерью. Недавно спортсмен дал интервью, где рассказал, что девочка писала ему оскорбления в соцсетях, а потом и вовсе отправила в блок. Во всем этом Павел винит Алану. Якобы это мама говорит про него ребенку гадости.

«Более мерзкого человека в своей жизни не встречал. Она на протяжении всего времени живет только благодаря тому, что я дал ей свою фамилию. Общался с адвокатом и хотел лишить ее своей фамилии. Но, к сожалению, это фактически невозможно, пока она сама не захочет», — заявил Мамаев.

Эксперты уверяют: самое страшное, когда бывшие супруги втягивают в личные конфликты детей. Попытки родителей перетянуть ребенка на свою сторону могут обернуться для маленького человека серьезной психологической травмой.

«Суть воспитания все-таки должна возникать в союзе, в любви. Когда есть искажения какие-то, есть проблемы у ребенка в будущем во взаимоотношениях с противоположным полом, в плане собственной самооценки и с привязанностью тоже», — рассказал врач Чубаров.

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Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов и его супруга Виктория Маркина долгое время не могли договориться, с кем будет жить их общая дочь. Актер пытался отобрать ребенка у жены. Судебный процесс длился несколько месяцев. Но в итоге девочку оставили с мамой. Виктория сказала, что не будет препятствовать общению Евы с отцом.

«О сумме алиментов тоже договорились. Поэтому было заключено мировое соглашение. Судом оно утверждено. Ребенок еще маленький, поэтому, конечно, судьбу ребенка определяют родители», — отметил адвокат Маркиной Иван Кормов.

Агата Муцениеце в своем блоге призналась, что тоже решила отпустить ситуацию и принять желание сына жить с отцом. Тем более у самой актрисы сейчас есть на что переключить внимание. У нее в разгаре новый роман.

«Очень много каких-то внутренних инсайтов. Много есть изменений, но какие-то не могу вам сказать», — поделилась Муцениеце.

Агата и аккордеонист Петр Дранга начали выходить в свет как пара этой зимой. Они вместе встретили Новый год, а после улетели на Мальдивы.

«Она свободная женщина, которая хочет построить свою личную жизнь. Она понимает, что дети вырастут, а ей тоже хочется быть с кем-то», — уточнил Цуриков.

Дочь Мию артистка в путешествие брать не стала. Отправила ее к бывшему мужу. Теперь подписчики гадают, вернется ли девочка обратно. Или также, как и ее брат Тимофей, предпочтет остаться с папой.