Два человека погибли в провалившейся под лед машине в Приморье

Два человека погибли в провалившемся под лед автомобиле в Приморском крае. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.

«В Приморье два человека погибли подо льдом», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что водолазы извлекли из затонувшей машины тела двух мужчин, передав их сотрудникам полиции. Также сообщается, что толщина льда на месте происшествия составляла всего около трех-пяти сантиметров.

Ранее в этот день стало известно, что легковой автомобиль провалился под лед в северной части акватории Амурского залива в районе Тавричанского лимана. На место случившегося были направлены водолазы МЧС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Туле на реке Упа 34-летняя женщина погибла, пытаясь спасти свою собаку. Животное выбежало на тонкий лед реки, он не выдержал, и собака провалилась. Женщина бросилась за питомцем, однако вскоре сама ушла под воду. Спасти ее не удалось.