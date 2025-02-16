Трагедия на тонком льду в Туле: женщина погибла, спасая собаку

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 23 0

Женщина погибла, пытаясь спасти провалившуюся под лед собаку в Туле

Женщина погибла, спасая собаку: трагедия на тонком льду в Туле

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

О произошедшем сообщила пресс-служба МЧС.

В Туле на реке Упа произошла трагедия: женщина погибла, пытаясь спасти свою собаку. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Тульской области.

Инцидент случился в микрорайоне Левобережный, возле Уютного проезда — 34-летняя тулячка вышла на реку с собакой. Когда животное побежало по тонкому льду, он не выдержал, и собака провалилась. Женщина бросилась за питомцем, однако вскоре сама ушла под воду. Спасти ее не удалось.

МЧС России напоминает, что выходить на лед в зимний период следует с крайней осторожностью. Особенно опасен тонкий лед, который часто образуется на водоемах с сильным течением. Специалисты настоятельно советуют избегать прогулок по замерзшим водоемам и не оставлять без присмотра детей и животных.

В случае происшествия важно немедленно звонить в экстренные службы по номерам 112 или 101.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что тела двух мальчиков обнаружили в водоеме в рабочем поселке Охотск. По версии следствия, дети вышли погулять на кромку льда, однако тот не выдержал и треснул.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
90.31
-0.72 94.89
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:30
Трагедия на тонком льду в Туле: женщина погибла, спасая собаку
23:14
Упал с лошади на скачках: звезда конного спорта Майкл О’Салливан погиб в 24 года
23:08
Сильный снегопад обрушился на южный берег Крыма, дорога на Ай-Петри закрыта
22:59
СМИ узнали, когда Белый намерен добиться прекращения огня на Украине
22:44
На Западе заявили о большом количестве ракет Javelin у России из-за действий ВСУ
22:31
Не стал возражать: почему сына Кадышевой лишили родительских прав

Сейчас читают

«Я сдержал слово»: SHAMAN спел на сцене с мальчиком, потерявшим отца на СВО
Появились фото из квартиры в Петербурге, где умер ребенок противников медицины
Долгожданное пополнение: в Московском зоопарке появились новые обитатели
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год