Трагедия на тонком льду в Туле: женщина погибла, спасая собаку
Женщина погибла, пытаясь спасти провалившуюся под лед собаку в Туле
Фото: 5-tv.ru
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О произошедшем сообщила пресс-служба МЧС.
В Туле на реке Упа произошла трагедия: женщина погибла, пытаясь спасти свою собаку. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Тульской области.
Инцидент случился в микрорайоне Левобережный, возле Уютного проезда — 34-летняя тулячка вышла на реку с собакой. Когда животное побежало по тонкому льду, он не выдержал, и собака провалилась. Женщина бросилась за питомцем, однако вскоре сама ушла под воду. Спасти ее не удалось.
МЧС России напоминает, что выходить на лед в зимний период следует с крайней осторожностью. Особенно опасен тонкий лед, который часто образуется на водоемах с сильным течением. Специалисты настоятельно советуют избегать прогулок по замерзшим водоемам и не оставлять без присмотра детей и животных.
В случае происшествия важно немедленно звонить в экстренные службы по номерам 112 или 101.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что тела двух мальчиков обнаружили в водоеме в рабочем поселке Охотск. По версии следствия, дети вышли погулять на кромку льда, однако тот не выдержал и треснул.
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