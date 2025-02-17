Российские военные «Ланцетом» уничтожили польскую САУ в Сумской области

Военнослужащие группировки войск «Север» с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили самоходно-артиллерийскую установку (САУ) Krab украинской армии в Сумской области. Кадры опубликовало Минобороны России.

Уточняется, что самоходку польского производства в лесополосе обнаружила воздушная разведка. После этого было принято решение о нанесении удара по боевой технике противника.

Обнаруженную цель прямым попаданием поразил «Ланцет». Средства объективного контроля подтвердили уничтожение 155-миллиметровой САУ украинских войск.

Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения двух мостоукладчиков Biber, базирующихся на немецком танке Leopard 1. Вражеская техника была успешно поражена ударными FPV-дронами, управляемыми через оптоволоконные кабели, что позволяет избежать воздействия систем радиоэлектронной борьбы. Своими действиями российские бойцы предотвратили установку противником колейных мостов через ров в приграничной зоне Курской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные освободили населенный пункт Фиголевка в Харьковской области.