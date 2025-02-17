При атаке ВСУ на Каховку погибли два человека
Личность второго погибшего выясняется.
Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин
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Боевики ВСУ вновь обстреляли город Каховка в Херсонской области — в результате два человека погибли, еще один ранен. Об этом глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук сообщил в своем Telegram-канале.
«Мужчина 1968 года рождения скончался после того, как был доставлен в Каховскую ЦРБ», — уточнил Филипчук.
По его словам, мужчина, о котором идет речь, был ранен в результате сброса взрывчатки с беспилотника. Другой мужчина, чью личность пока выясняют, погиб в результате удара ВСУ в районе магазина «Кедр».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что три жителя Белгородской области погибли из-за атаки беспилотника ВСУ.
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