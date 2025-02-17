При атаке ВСУ на Каховку погибли два человека

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Срочная новость 28 0

Личность второго погибшего выясняется.

Два человека погибли при ударе ВСУ по Каховке

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Боевики ВСУ вновь обстреляли город Каховка в Херсонской области — в результате два человека погибли, еще один ранен. Об этом глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук сообщил в своем Telegram-канале.

«Мужчина 1968 года рождения скончался после того, как был доставлен в Каховскую ЦРБ», — уточнил Филипчук.

По его словам, мужчина, о котором идет речь, был ранен в результате сброса взрывчатки с беспилотника. Другой мужчина, чью личность пока выясняют, погиб в результате удара ВСУ в районе магазина «Кедр».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что три жителя Белгородской области погибли из-за атаки беспилотника ВСУ.

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