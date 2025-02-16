Три мирных жителя погибли из-за атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Срочная новость 61 0

Боевики нанесли удар по гражданскому автомобилю.

Три мирных жителя погибли из-за атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Три мирных жителя погибли из-за атаки беспилотника ВСУ в селе Графовка Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, боевики нанесли удар по движущемуся гражданскому автомобилю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту обстрела Вооруженными силами Украины поселка Коренево в Курской области возбуждено уголовное дело о теракте.

Тема:
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