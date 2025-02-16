Три мирных жителя погибли из-за атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области
Боевики нанесли удар по гражданскому автомобилю.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Три мирных жителя погибли из-за атаки беспилотника ВСУ в селе Графовка Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, боевики нанесли удар по движущемуся гражданскому автомобилю.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту обстрела Вооруженными силами Украины поселка Коренево в Курской области возбуждено уголовное дело о теракте.
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