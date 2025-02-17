Ушаков заявил о серьезном подходе российской делегации к переговорам в Эр-Рияде

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

Встреча представителей России и США состоится 18 февраля.

Ушаков заявил о серьезном подходе российской делегации к переговорам в Эр-Рияде

Фото: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

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Российская делегация приехала на переговоры в Эр-Рияде с серьезным подходом. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в эфире федерального телеканала.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что по поручению президента РФ Владимира Путина его помощник Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров прибудут в Эр-Рияд для запланированной на 18 февраля встречи с американской делегацией.

Встреча будет посвящена теме восстановления двусторонних отношений РФ и США, а также подготовке возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Также, по словам Пескова, Россия готова обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков назвал Эр-Рияд возможным местом встречи американского Трампа и Путина. По словам пресс-секретаря российского лидера, Трамп считает Саудовскую Аравию партнерским государством. Путин также имеет очень доброе отношение с наследным принцем.

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