Песков назвал Эр-Рияд возможным местом встречи Трампа и Путина

Участие Евросоюза в переговорах не обсуждалось.

Столица Саудовской Аравии может стать местом переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью федеральному телеканалу.

«Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи двух президентов во время беседы (по телефону — Прим. ред.)», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, Трамп считает Саудовскую Аравию партнерским государством. Путин также имеет очень доброе отношение с наследным принцем.

При этом рабочие контакты РФ и США будут развернуты в ближайшее дни, в ходе которых будет также обговариваться встреча двух президентов.

Кроме того, Песков добавил, что Россия считает США главными визави в этих переговорах по урегулированию конфликта. Украина также будет участвовать в них, но будет и двусторонний российско-американский трек.

Участие Евросоюза в переговорах не обсуждалось, уточнил Песков.

В среду, 12 февраля, состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В ходе беседы лидеры обсудили вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине, обменом граждан и развитием сотрудничества между двумя странами. Темами для обсуждения также стали ситуация на Ближнем Востоке и иранская ядерная проблема. Подробнее о том, о чем говорили Путин и Трамп — в материале 5-tv.ru.

После разговора с Путиным Трамп также созвонился и с Зеленским. Они обсудили множество тем, связанных с украинским конфликтом, а также затронули важные вопросы безопасности, экономического взаимодействия и будущих договоренностей. Лидеры договорились продолжить диалог и организовать новые встречи для дальнейшего укрепления отношений.

Американский лидер подчеркнул, что конфликт на Украине пора завершать.

Ранее 5-tv.ru сообщал об обиде Зеленского на то, что Трамп сначала позвонил Путину.