В Госдуме назвали условия для возвращения Visa и Mastercard в Россию

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 33 0

Депутат Делягин: Visa и Mastercard могут вернуться при возмещении России ущерба

В России назвали условие для возвращения Visa и Mastercard

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Платежные системы все еще работают на территории РФ, но за границей россияне не могут ими пользоваться с 10 марта 2022 года.

Работа международных платежных систем Visa и Mastercard в России не может быть восстановлена в полной мере. Такое заявление сделал замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью журналистам Lenta.ru. Он также объяснил, при каких условиях они смогут частично вернуться в страну. Для начала, уверен Делягин, придется компенсировать издержки блокировки, произошедшей 10 марта 2022 года.

«Они должны, во-первых, возместить нанесенный России материальный и моральный ущерб за эти три года, который, я думаю, мы с удовольствием оценим. А, во-вторых, они должны восстановить внешние расчеты. Для расчетов с Китаем они нам не нужны, а для расчетов с Европой, другими странами вполне достаточны. Это их узкая сфера специализации», — сказал депутат.

Делягин также добавил, что ко внутрироссийским расчетам Visa и Mastercard допускать нельзя. По его мнению, слишком велики риски в плане безопасности: необходимо исходить из того, что это «шпионские организации, как и SWIFT».  

В данный момент все карты клиентов, выпущенные российскими банками, работают только на территории страны.  По ним можно совершать прежние операции — снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться  в офлайн-магазинах и на маркетплейсах. Операции по ним обрабатываются в Национальной системе платежных карт (НСПК). Но за границей они бесполезны. Ими также не оплатить покупки в иностранных интернет-магазинах, им недоступны Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.

При этом все чаще экономисты и политики рассуждают о вероятном возвращении зарубежных брендов и компаний на рынок РФ. Все они отказались сотрудничать с Москвой после начала спецоперации на Украине. Но с тех пор как Дональд Трамп стал президентом США и пообещал приложить все усилия для урегулирования конфликта, ситуация изменилась. Предполагается, что после телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным решение вопроса не за горами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле прокомментировали слухи о возвращении западных брендов.

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