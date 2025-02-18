«Надеюсь, разжевала»: Ольга Орлова ответила хейтерам, назвавшим ее плохой матерью

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 26 0

Ольга Орлова высмеяла назвавших ее плохой матерью хейтеров

«Надеюсь, разжевала»: Ольга Орлова ответила хейтерам, назвавшим ее плохой матерью

Фото: www.globallookpress.com/Roman Naumov

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Подписчики ополчились на звезду, решив, что она не кормит дочь.

Певица Ольга Орлова с юмором отреагировала на замечания хейтеров о том, что она не кормит дочь самостоятельно. Артистка часто публикует в личном блоге в соцсетях то, как этим занимается няня. Подписчики певицы решили, что Орлова полностью сложила с себя родительские обязанности и передала их чужому человеку.

«Для особо волнующихся отвечаю — когда я кормлю Аню, я ее не снимаю. Снять ее на телефон я могу только, если ее кормит кто-то другой. Так что все мои видео, которые вы видите, невозможно совместить (я снимаю себя с Аней, которую кормлю). Надеюсь, разжевала. А сейчас я болею и стараюсь держаться со своими соплями подальше от ребенка», — отметила экс-солистка «Блестящих».

Орлова уверяет, что улавливает абсолютно все намеки касательно того, что она якобы плохая мать.

«Сегодня прямо день недовольных питанием Анютки. Чувствую, так и до прихода социальной опеки недалеко», — с иронией заявила Ольга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Орлова в своем блоге в соцсетях поделилась особым режимом своей трехлетней дочери Ани. Выяснилось, что девочка изо дня в день ложится спать в одной и то же время. Многих подписчиков испугал такой подход к воспитанию ребенка, и на певицу тут же обрушились с критикой.

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