«Суровые порядки и плохая пища»: Винник об условиях содержания в американской тюрьме

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 51 0

Освобожденный россиянин Винник прочел всего Достоевского в американской тюрьме

Фото, видео: 5-tv.ru

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В заключении россиянин работал в прачечной.

В американской тюрьме, где содержался гражданин РФ Александр Винник, были суровые условия. Об этом освобожденный россиянин рассказал в интервью в пресс-центре МИЦ «Известия».

Предприниматель находился в тюрьме Санта-Рита в Калифорнии. По словам Винника, она известна не только строгими порядками, но и некачественной пищей.

«В Америке порядки суровые в любой тюрьме. Санта-Рита известна плохой пищей. Я работал, помогал внутри барака сдавать пищу и убирать, еще последние полгода я работал в прачечной», — рассказал он.

Винник вставал в пять утра, чтобы разогреть пищу и раздать ее заключенным, после чего шел на работу. И только в конце дня у него появлялось немного свободного времени — предприниматель занимался спортом и много читал. За годы заключения он успел перечитать все произведения Достоевского и других писателей.

«Наконец-то перечитал „Войну и мир“. То, что нам задавали в школе, естественно, я не читал. Но было время почитать в тюрьме: всего Достоевского, большинство наших классических писателей, Чехова, различную фантастику, также духовную литературу», — вспоминает он.

Александр Винник был задержан в 2017 году в Греции во время отдыха с семьей. Впоследствии его экстрадировали в США, где ему было предъявлено обвинение.

Гражданина России обвинили в отмывании денег на сумму от четырех до девяти миллиардов долларов через ныне закрытую биржу криптовалют BTC-e. Также ему вменялось распространение вредоносного программного обеспечения, которое использовалось для вымогательства.

О том, что Винника освободили из-под заключения после почти восьми лет, стало известно 12 февраля. Россиянин прилетел в Москву днем позже. Пресс-секретать президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремль считает возвращение мужчины радостным событием. Он подчеркнул: само заключение не было обоснованно. Для Винника освобождение стало сюрпризом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что греческие полицейские пытали Винника рассказами о США.

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