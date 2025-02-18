«Лучше езжай добровольно»: греческие полицейские пытали Винника рассказами о США

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 27 0

Греческие полицейские пытали россиянина Александра Винника рассказами о США

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Россиянина арестовали в 2017 году во время отдыха с семьей прямо на пляже.

Греческие полицейские оказывали на задержанного в стране гражданина РФ Александра Винника психологическое давление. Подробностями случившегося предприниматель поделился в ходе интервью в пресс-центре МИЦ «Известия».

Россиянина арестовали в 2017 году во время отдыха с семьей в Греции — прямо на пляже.

«Когда мы на пляже отдыхали, меня там же арестовали. Потом отвели в номер для обыска — я присутствовал во время обыска, а супругу с детьми удерживали на пляже все это время, не давая ни сходить в туалет, ни покушать», — рассказал Винник.

Затем бизнесмена отвезли в местный полицейский участок и сразу же обозначили, что вскоре он будет отправлен в США. Ему было предъявлено обвинение в отмывании денег в особо крупном размере. Однако, по словам россиянина, никакой доказательно базой они не располагали.

Он отметил, что физических пыток в Греции не было, только «духовные».

«В Греции все полицейские, например, говорили: «О, тебя скоро увезут американцы, они такие сильные, так что лучше езжай добровольно, зачем тебе сопротивляться», — признался он.

Александр Винник был задержан в 2017 году в Греции. Впоследствии его экстрадировали в США, где ему было предъявлено обвинение.

Гражданина России обвинили в отмывании денег на сумму от четырех до девяти миллиардов долларов через ныне закрытую биржу криптовалют BTC-e. Также ему вменялось распространение вредоносного программного обеспечения, которое использовалось для вымогательства.

О том, что Винника освободили из-под заключения после почти восьми лет, стало известно 12 февраля. Россиянин прилетел в Москву днем позже. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремль считает возвращение мужчины радостным событием. Он подчеркнул: само заключение не было обоснованно. Для Винника освобождение стало сюрпризом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать Александра Винника рассказала о его задержании в Греции.

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