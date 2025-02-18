Исторический момент: как проходили переговоры в Эр-Рияде

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Лицом к лицу Россия и США не разговаривали больше трех лет.

Фото, видео: Reuters/Evelyn Hockstein; 5-tv.ru

В эти минуты на переговорах в Эр-Рияде объявили перерыв. В Кремле уже заявили, что прежде всего будут говорить о двусторонних отношениях и о подготовке переговоров по Украине.

В Саудовской Аравии сейчас находится корреспондент «Известий» Николай Иванов. У него — все последние детали встречи.

По-настоящему исторический момент. Дворец Дирия принадлежит королевской семье, но сегодня — это площадка для переговоров. Вот так — лицом к лицу и за одним столом Россия и США не разговаривали больше трех лет.

За огромным столом с букетами орхидей и гортензий друг напротив друга — министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, их визави с американской стороны — госсекретарь США Марк Рубио, помощник Трампа Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Перед переговорщиками толстые записные книжки. Несколько ручек. Разговор предстоит серьезный. Острых тем накопилось очень много. Одно очевидно: политика сдерживания России провалилась. Об этом заявил в Эр-Рияде глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он тоже на переговорах.

«Мы впервые озвучиваем сейчас, что американский бизнес потерял более 300 миллиардов долларов, уйдя с российского рынка. Соответственно, нахождение совместных экономических путей и позитивных решений вопросов крайне важно в основном для США и для многих других стран, которые начинают понимать, что российский рынок крайне привлекателен и на нем необходимо присутствовать», — отметил Дмитриев.

Дмитриев подчеркнул: прежняя администрация Байдена вводила американцев в заблуждение по поводу состояния экономики России. А сейчас Вашингтон, похоже, готов слушать.

Перспективы, как минимум, экономического сотрудничества России и США очень серьезные. Например, в Арктике.

Кадры со встречи сейчас транслируют все телеканалы мира. Всем понятно: в Эр-Рияде творится история. Особенно внимательно следят европейцы. Им за столом переговоров места не нашлось.

Европа полностью дискредитировала себя в последние три года: суверенитет — сомнителен. Договороспособность на нуле. Но есть и островки здравомыслия. Например, Венгрия.

Понятно, что это только начало. Москве и Вашингтону нужно договориться о том, как в принципе договариваться.

«Ближний Восток сейчас для переговоров идеальное место. Здесь чтут конфиденциальность. Умеют хранить секреты. При этом страны Персидского залива остаются нейтральными», — отметил Иванов.

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