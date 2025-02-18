Даже стены влияют: как Владимира Панкова принял «Ленком»

В театре многое определяет пространство и окружение.

Нового художественного руководителя Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» в лице Владимира Панкова труппа приняла тепло. Об этом рассказал сам режиссер в интервью порталу mos.ru.

По словам худрука, он понимал, что театр — это большой коллектив, в котором все очень разные. И тепло, которое Владимир почувствовал от коллег, тоже было разным — но главное, что было.

Панков считает, что в театре важно не бронзоветь, уметь шалить иначе можно погрязнуть в официозе и статусности, забыв про иронию. А в итоге культурное учреждение погрязнет в скуке, которая способна его убить.

Кроме того, творчество, по мнению художественного руководителя, зависит от многих факторов, в том числе и от пространства.

«Понимаете, каждое пространство или каждый театр — или любое пространство — диктует свое, оно же наэлектризованное, оно… На стены посмотрите: куча информации. Все вовне», — поделился Владимир.

Репертуар он тоже подбирал не случайно, а вдохновлялся окружением или артистами, смотря на которых у Панкова возникали идеи.

Одним из первых спектаклей, поставленных под его руководством, стала «Репетиция оркестра» по фильму Федерико Феллини. История немного изменена. В сюжет вплели биографию Марка Захарова, бывшего руководителя «Ленкома».

Планков был назначен на должность в январе 2025 года. До этого более 40 лет театром управлял Марк Варшавер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Марк Варшавер покинул пост директора «Ленкома».