«Сделаю, что смогу»: Оззи Осборну пришлось изменить гастрольные планы из-за здоровья

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

Оззи Осборн заявил, что не сможет полноценно выступить на последнем концерте

«Сделаю, что смогу»: Оззи Осборну пришлось изменить гастрольные планы из-за здоровья

Фото: Ashley Landis/ТАСС

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«Крестный отец» хеви-метала предупредил поклонников, что не в состоянии выдержать полный сет с Black Sabbath.

Британский рок-музыкант и лидер группы Black Sabbath Оззи Осборн не сможет исполнить полноценную программу на концерте в Бирмингеме. Об этом пишет Mirror.

«Я не планирую делать полный сет с Black Sabbath, но я исполню маленькие фрагменты и отрывки. Буду делать то, что могу, — там, где мне комфортно», — цитирует издание 76-летнюю легенду хеви-метала.

В начале февраля стало известно, что Black Sabbath впервые за 20 лет соберется в оригинальном составе для единственного концерта в Бирмингеме — городе, в котором коллектив был основан. На выступлении, намеченном на 5 июля, воссоединятся фронтмен Оззи Осборн, гитарист Тони Айомми, бас-гитарист Гизер Батлер и барабанщик Билл Уорд.

Сообщалось также, что для участия в шоу были приглашены и другие знаменитые рок-группы — Tool, Guns ‘N’ Roses, Rival Sons, Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Alice In Chains, Halestorm, Lamb Of God, Anthrax и Mastodon.

За последние несколько лет Осборн неоднократно жаловался на серьезные проблемы со здоровьем. Так, осенью 2023 года он напугал поклонников заявлением о том, что ему осталось жить не более десяти лет. Музыкант признался, что его здоровье резко ухудшилось после того, как он упал ночью при посещении уборной. Начавшиеся тогда страшные боли в спине привели звезду на операционный стол.

Известно также, что Осборн переболел коронавирусом, а не так давно он признался, что страдает болезнью Паркинсона, из-за которой больше не может ходить.

Ранее 5-tv.ru составил ТОП-10 хитов «великого и ужасного» Оззи Осборна.

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