Госдеп назвал «важным шагом вперед» переговоры в Эр-Рияде

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 59 0

В США прокомментировали прошедшую в Саудовской Аравии встречу российской и американской делегаций.

Госдеп назвал «важным шагом вперед» переговоры в Эр-Рияде

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Встречи делегаций России и США в Эр-Рияде недостаточно для «прочного мира», но на ней был сделан важный шаг вперед. Об этом заявили в Госдепе по итогам переговоров.

В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча прошла достаточно неплохо. Две мировых державы договорились между собой учитывать интересы каждой из сторон.

Также он отметил, что пока рано говорить о дате встречи между российским президентом Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, на следующей неделе они «вряд ли» состоятся.

Ушаков особо выделил то, что делегации России и США провели «очень серьезный разговор по всем вопросам». Отдельные команды переговорщиков двух мировых держав в свое время начнут контакты по украинскому кризису. От РФ пока неизвестно, кого включат в список делегации, так как это решение лично будет принимать президент страны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как проходили исторические переговоры в Эр-Рияде между делегациями России и США.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
91.43
1.12 95.80
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:22
Россия и США договорились «навсегда решить» проблему работы дипмиссий
17:22
Нападал на сына и избивал жену: мужчина из Алжира три года преследует москвичку
17:18
«Мы не только слушали, но и слышали друг друга»: Лавров о переговорах в Эр-Рияде
17:06
«Жрать только дней пять в месяц»: Лолита пожаловалась на мизерную пенсию
17:03
Лавров: Зеленского и всю его команду надо урезонить
17:03
Россия и США восстановят численность персонала посольств в Москве и Вашингтоне

Сейчас читают

Суд оставил под арестом внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова
Счастливы вместе уже много лет: звездные пары раскрыли секреты крепкого брака
«Конечно»: Вэнс заявил о готовности приехать в РФ для переговоров по Украине
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год