Госдеп назвал «важным шагом вперед» переговоры в Эр-Рияде

Встречи делегаций России и США в Эр-Рияде недостаточно для «прочного мира», но на ней был сделан важный шаг вперед. Об этом заявили в Госдепе по итогам переговоров.

В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча прошла достаточно неплохо. Две мировых державы договорились между собой учитывать интересы каждой из сторон.

Также он отметил, что пока рано говорить о дате встречи между российским президентом Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, на следующей неделе они «вряд ли» состоятся.

Ушаков особо выделил то, что делегации России и США провели «очень серьезный разговор по всем вопросам». Отдельные команды переговорщиков двух мировых держав в свое время начнут контакты по украинскому кризису. От РФ пока неизвестно, кого включат в список делегации, так как это решение лично будет принимать президент страны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как проходили исторические переговоры в Эр-Рияде между делегациями России и США.