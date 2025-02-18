«Мы не только слушали, но и слышали друг друга»: Лавров о переговорах в Эр-Рияде

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Лавров по итогам встречи в Эр-Рияде заявил, что РФ и США слышат друг друга

Фото, видео: Reuters/Evelyn Hockstein; 5-tv.ru

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Москва и Вашингтон договорились снять препоны в работе дипломатических миссий, поставленные прежней американской администрацией.

По итогам переговоров между делегациями России и США в Эр-Рияде глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что стороны теперь слышат друг друга.

«Мы не только слушали, но и слышали друг друга», — заявил министр.

Лавров добавил, что Россия и США договорились снять препоны в работе дипломатических миссий, которые были поставлены прежней американской администрацией во главе с Джо Байденом.

«Самое срочное, тем более и не самое сложное, — обеспечить скорейшее назначение послов России в США и США в России», — подчеркнул глава МИД РФ.

До этого Associated Press со ссылкой на участвовавшего в переговорах в Эр-Рияде госсекретаря Марко Рубио сообщила, что Россия и США договорились восстановить прежнюю численность персонала посольств в Москве и Вашингтоне.

По данным агентства, американская сторона уже направила Москве запрос на утверждение послом США в России Ричарда Норланда.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в США прокомментировали прошедшую в Саудовской Аравии встречу российской и американской делегаций.

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