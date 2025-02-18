Итоги: российская делегация покинула Эр-Рияд после встречи с представителями США

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 570 0

Делегация России покинула Эр-Рияд после переговоров с представителями США

Российская делегация покинула Эр-Рияд после встречи с представителями США

Фото: © РИА Новости/МИД РФ

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Стороны договорились учитывать взаимные интересы и продолжать совместную работу.

Российская делегация в составе помощника президента РФ Юрия Ушакова и главы МИД Сергея Лаврова покинула столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд после встречи с представителями США в лице госсекретаря Марко Рубио, советника по национальной безопасности Майка Уолтца и спецпосланника по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа.

По итогам прошедших переговоров Юрий Ушаков заявил, что встреча прошла достаточно неплохо. Две мировых державы договорились между собой учитывать интересы каждой из сторон.

Он отметил, что пока рано говорить о дате встречи между российским президентом Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, на следующей неделе они вряд ли состоятся.

Ушаков особо выделил то, что делегации России и США провели «очень серьезный разговор по всем вопросам». Отдельные команды переговорщиков двух мировых держав в свое время начнут контакты по украинскому кризису. Пока неизвестно, кого от России включат в список делегации, так как это решение лично будет принимать президент страны.

Известно также, что стороны договорились «навсегда решить» проблему работы дипмиссий и восстановить численность персонала посольств в Москве и Вашингтоне.

Сергей Лавров, подводя итог встречи, отметил, что США и Россия, наконец, начали слышать друг друга. В свою очередь в американском Госдепе назвали прошедшие в Эр-Рияде переговоры «важным шагом вперед».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как проходили исторические переговоры в Эр-Рияде.

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