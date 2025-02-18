Видеокамеры в Петербурге «научат» распознавать этническую принадлежность лиц

Меры будут приняты в рамках борьбы с миграционными анклавами.

Восемь тысяч видеокамер в Петербурге оснастят системой распознавания этнической идентичности людей. Об этом сообщил глава комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Олег Капитанов на заседании правительства города.

«В рамках развития функциональности государственной информационной системы „Безопасный город“ проработан механизм распознавания этнической принадлежности лиц с автоматизированным формированием статистических отчетов», — заявил Капитанов.

По его словам, меры будут приняты в рамках борьбы с миграционными анклавами и «принятия своевременных превентивных мер по недопущению социальной напряженности в регионе».

Кроме того, по словам Капитанова, правительство города работает над тем, чтобы ограничить передвижение курьеров-мигрантов на самокатах и ведосипедах. Чиновник пообещал, что в ближайшем будущем будут видны результаты этой работы.

Так Капитанов ответил депутату Госдумы РФ Михаилу Романову, который предложил ограничить работу мигрантов в доставке из-за того, что они часто «передвигаются по тротуарам, сбивают людей, ездят, нарушая правила дорожного движения».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге задержали 56 нелегальных мигрантов. Информацию о нарушителях внесли в реестр контролируемых лиц. Теперь им грозит депортация.