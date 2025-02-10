В Петербурге задержали 56 нелегальных мигрантов

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Информация о нарушителях внесена в реестр контролируемых лиц, им грозит депортация.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Более 50 нелегальных мигрантов задержаны в Петербурге. Это результат полицейского рейда по городским стройкам и промзонам.

Всего под проверку попали порядка 200 человек. Иностранцев доставили в отдел, взяли отпечатки. Выяснилось, что у многих нет разрешения на проживание и работу в России.

Информацию о нарушителях внесли в реестр контролируемых лиц. Теперь им грозит депортация. Ресурс заработал совсем недавно — 5 февраля. Всего за одни сутки было выявлено более семи тысяч нелегалов.

Оказавшихся в списке система лишает возможности пользоваться безналичными деньгами — счета и карточки сразу блокируются, можно оплачивать только налоги и штрафы.

Снять в отделении банка разрешается не более 30 тысяч в месяц. Кроме того, нарушителям запрещается покупать и регистрировать недвижимость и машины, нельзя заключать брак.

А школам и садикам запрещено принимать детей иностранцев, находящих на территории нашей страны незаконно. Выбыть из реестра можно лишь покинув Россию или после получения легального статуса мигранта.

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В Петербурге задержали 56 нелегальных мигрантов

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