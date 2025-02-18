Средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Крымом

Дежурные средства ПВО в период с 19.25 до 19.35 мск уничтожили три украинских беспилотника над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также в военном ведомстве сообщили об уничтожении за минувшую ночь пяти украинских дронов над двумя регионами России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА над территорией Воронежской области и один БПЛА ― над территорией Белгородской области», ― говорится в Telegram-канале Минобороны.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в силы ПВО перехватили несколько БПЛА в одном из районов Воронежской области.