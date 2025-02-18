Средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Крымом

Минувшей ночью пять дронов ВСУ было уничтожено над двумя регионами России.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Дежурные средства ПВО в период с 19.25 до 19.35 мск уничтожили три украинских беспилотника над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Также в военном ведомстве сообщили об уничтожении за минувшую ночь пяти украинских дронов над двумя регионами России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА над территорией Воронежской области и один БПЛА ― над территорией Белгородской области», ― говорится в Telegram-канале Минобороны.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в силы ПВО перехватили несколько БПЛА в одном из районов Воронежской области.
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