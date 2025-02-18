Силы ПВО перехватили несколько БПЛА в одном из районов Воронежской области

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 30 0

Губернатор Гусев: силы ПВО перехватили несколько БПЛА в Воронежской области

Силы ПВО перехватили беспилотник в одном из районов Воронежской области

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Губернатор региона Александр Гусев рассказал о последствиях атаки ВСУ.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из районов Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Александр Гусев. По его словам, никто не пострадал в результате атаки, разрушений обнаружено не было.

Спустя час Гусев опубликовал еще один пост, в котором сообщил, что системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и сбили еще несколько беспилотников боевиков. По предварительным данным, и на этот раз обошлось без жертв и ранений среди населения, здания также не были повреждены.

Прежде об ударе украинских беспилотников губернатор Воронежской области заявлял 13 февраля. Тогда отражение атаки дронов спровоцировало взрывную волну, из-за которой лопнули стекла в нескольких частных домах. Кроме того, фрагменты БПЛА нанесли ущерб газопроводу.

Ранее 5-tv.ru писал о последствиях удара ВСУ по двум районам Краснодарского края.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
18 февр
После атаки беспилотников ВСУ в двух районах Кубани поврежден 51 дом
17 февр
При атаке ВСУ на Каховку погибли два человека
17 февр
Силы ПВО уничтожили за ночь 90 украинских беспилотников и ракету «Нептун-МД»
17 февр
Женщина пострадала в результате массированной атаки дронов ВСУ на Краснодарский край
16 февр
На Кубани в результате атаки БПЛА пострадала 4-летняя девочка
16 февр
Три мирных жителя погибли из-за атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области
16 февр
Силы ПВО за ночь уничтожили один дрон над Курской областью
15 февр
В Калужской области вспыхнул пожар на предприятии после падения беспилотника ВСУ
13 февр
Средства ПВО уничтожили 83 беспилотника ВСУ над девятью регионами РФ
10 февр
Признак беспомощности: в Совфеде отреагировали на атаку дрона ВСУ на Краснодар
-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
91.43
1.12 95.80
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:49
Почему мужчины лысеют и можно ли вернуть утраченные волосы: мнение дерматолога
4:20
«Надеюсь, разжевала»: Ольга Орлова ответила хейтерам, назвавшим ее плохой матерью
4:11
Силы ПВО перехватили несколько БПЛА в одном из районов Воронежской области
3:51
Глава МИД Венгрии приветствовал переговоры между Россией и США
3:35
В Госдуме назвали условия для возвращения Visa и Mastercard в Россию
3:18
«Трудно представить всю боль»: Погребняк посочувствовала Муцениеце, от которой отвернулся сын

Сейчас читают

К разделу Украины Трамп пригласил всех «право имеющих»
РФ расторгла договор с Украиной о безопасности мореплавания в Азовском море
Никакого больше караоке: в Петербурге закрыли публичный дом
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год