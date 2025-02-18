Силы ПВО перехватили несколько БПЛА в одном из районов Воронежской области
Губернатор Гусев: силы ПВО перехватили несколько БПЛА в Воронежской области
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Губернатор региона Александр Гусев рассказал о последствиях атаки ВСУ.
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из районов Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Александр Гусев. По его словам, никто не пострадал в результате атаки, разрушений обнаружено не было.
Спустя час Гусев опубликовал еще один пост, в котором сообщил, что системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и сбили еще несколько беспилотников боевиков. По предварительным данным, и на этот раз обошлось без жертв и ранений среди населения, здания также не были повреждены.
Прежде об ударе украинских беспилотников губернатор Воронежской области заявлял 13 февраля. Тогда отражение атаки дронов спровоцировало взрывную волну, из-за которой лопнули стекла в нескольких частных домах. Кроме того, фрагменты БПЛА нанесли ущерб газопроводу.
Ранее 5-tv.ru писал о последствиях удара ВСУ по двум районам Краснодарского края.
- 18 февр
- После атаки беспилотников ВСУ в двух районах Кубани поврежден 51 дом
- 17 февр
- При атаке ВСУ на Каховку погибли два человека
- 17 февр
- Силы ПВО уничтожили за ночь 90 украинских беспилотников и ракету «Нептун-МД»
- 17 февр
- Женщина пострадала в результате массированной атаки дронов ВСУ на Краснодарский край
- 16 февр
- На Кубани в результате атаки БПЛА пострадала 4-летняя девочка
- 16 февр
- Три мирных жителя погибли из-за атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области
- 16 февр
- Силы ПВО за ночь уничтожили один дрон над Курской областью
- 15 февр
- В Калужской области вспыхнул пожар на предприятии после падения беспилотника ВСУ
- 13 февр
- Средства ПВО уничтожили 83 беспилотника ВСУ над девятью регионами РФ
- 10 февр
- Признак беспомощности: в Совфеде отреагировали на атаку дрона ВСУ на Краснодар
Читайте также
79%
1.12 95.80
0.91
Нашли ошибку?