Путин назначил Борисова спецпредставителем по космическому сотрудничеству

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Срочная новость 31 0

6 февраля в Кремле сообщили, что его освободили от должности гендиректора Роскосмоса.

Путин назначил Юрия Борисова своим специальным представителем

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

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Президент России Владимир Путин назначил Юрия Борисова, бывшего генерального директора «Роскосмоса», своим специальным представителем по международному сотрудничеству в области космоса. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Этим назначением также завершилась карьера Сергея Крикалева на посту директора Роскосмоса по пилотируемым программам.

Решение о смене руководства в космической отрасли уже вступило в силу, и Борисов теперь будет отвечать за развитие международных связей в космической сфере.

6 февраля в Кремле сообщили, что Борисова освободили от должности генерального директора «Роскосмоса».

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