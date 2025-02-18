Двусторонняя пневмония: Ватикан сообщил об ухудшении состояния Франциска
Ватикан сообщил о начале двусторонней пневмонии у Папы Римского
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Понтифика на днях госпитализировали с бронхитом.
Состояние госпитализированного в пятницу, 14 февраля, с бронхитом Папы Римского Франциска ухудшилось, у него диагностировали двустороннюю пневмонию на ранней стадии. Об этом сообщила служба печати Святого престола.
«Клиническая картина состояния Папы Римского сложная, обследования показали начало двусторонней пневмонии», — говорится в сообщении.
Накануне в Ватикане заявили, что Франциск пока остается в больнице, так как его состояние требует «адекватного больничного лечения». Результаты проведенных тестов выявили у понтифика полимикробную инфекцию дыхательных путей, что потребовало изменения подхода к лечению.
На днях 88-летний Франциск был госпитализирован в больницу Университета Агостино Джемелли в Риме. Как сообщили в Ватикане, понтифик попал под наблюдение врачей из-за поразившего его бронхита, а также в связи с необходимостью пройти некоторые необходимые диагностические тесты.
О болезни Папы Римского стало известно на прошлой неделе — несмотря на плохое самочувствие, он продолжал проводить ежедневные аудиенции на открытом воздухе, чем усугубил свое состояние.
Проблемы с легкими преследуют Франциска на протяжении всей жизни, так как в молодости он перенес операцию по удалению части одного из них.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что певицу Шакиру экстренно госпитализировали в Перу во время мирового турне.
79%
-0.09 95.67
-0.13
Нашли ошибку?