Двусторонняя пневмония: Ватикан сообщил об ухудшении состояния Франциска

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

Ватикан сообщил о начале двусторонней пневмонии у Папы Римского

Двусторонняя пневмония: Ватикан сообщил об ухудшении состояния Франциска

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Понтифика на днях госпитализировали с бронхитом.

Состояние госпитализированного в пятницу, 14 февраля, с бронхитом Папы Римского Франциска ухудшилось, у него диагностировали двустороннюю пневмонию на ранней стадии. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

«Клиническая картина состояния Папы Римского сложная, обследования показали начало двусторонней пневмонии», — говорится в сообщении.

Накануне в Ватикане заявили, что Франциск пока остается в больнице, так как его состояние требует «адекватного больничного лечения». Результаты проведенных тестов выявили у понтифика полимикробную инфекцию дыхательных путей, что потребовало изменения подхода к лечению.

На днях 88-летний Франциск был госпитализирован в больницу Университета Агостино Джемелли в Риме. Как сообщили в Ватикане, понтифик попал под наблюдение врачей из-за поразившего его бронхита, а также в связи с необходимостью пройти некоторые необходимые диагностические тесты.

О болезни Папы Римского стало известно на прошлой неделе — несмотря на плохое самочувствие, он продолжал проводить ежедневные аудиенции на открытом воздухе, чем усугубил свое состояние.

Проблемы с легкими преследуют Франциска на протяжении всей жизни, так как в молодости он перенес операцию по удалению части одного из них.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певицу Шакиру экстренно госпитализировали в Перу во время мирового турне.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
91.34
-0.09 95.67
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:30
Собянин продлил программу льготного кредитования промышленности в Москве
23:14
«Ничего не запрещаем»: как бодибилдер Юшкевич и экс-звезда Comedy Woman Борщева воспитывают детей
22:57
Делегация Совфеда прибыла с официальным трехдневным визитом в Эфиопию
22:57
В Макеевке шесть человек пострадали в результате обстрела ВСУ
22:41
Двусторонняя пневмония: Ватикан сообщил об ухудшении состояния Франциска
22:25
В Белом доме назвали переговоры РФ и США монументальным шагом к миру на Украине

Сейчас читают

Видеокамеры в Петербурге «научат» распознавать этническую принадлежность лиц
«Мужчина может обидеться»: ТОП-8 ошибок женщин во время секса
«Печалька!» — Волочкова высмеяла скромную свадьбу бывшего благоверного
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год