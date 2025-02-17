Шакиру экстренно госпитализировали в Перу во время мирового турне

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 25 0

Знаменитости пришлось отменить концерт.

Шакиру экстренно госпитализировали в Перу

Фото: Jordan Strauss/ТАСС

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Знаменитая латиноамериканская певица Шакира экстренно госпитализирована в Перу. Все произошло во время мирового турне знаменитости. Из-за ухудшения здоровья Шакира отменила выступление в Лиме.

В своем блоге она рассказала, что в субботу вечером почувствовала сильные боли в животе. Тогда она обратилась за помощью к медикам, и после ей пришлось остаться в больнице.

«Врачи предупредили меня, что я буду не в состоянии дать ближайший концерт. Мне грустно, что я не смогу выйти на сцену, но надеюсь, скоро мне станет лучше», — написала Шакира.

Певица с нетерпением ждет воссоединения с ее «невероятными поклонниками». Она надеется, что уже в понедельник сможет выйти из больницы.

Исполнительница хита «Waka Waka» сейчас много времени уделяет карьере — после того как рассталась со звездой «Барселоны» футболистом Жераром Пике после более десяти лет брака.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умерла Ким Сэ-рон — звезда дорам «Зеркало ведьмы» и «Охотничьи псы».

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