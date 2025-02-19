Сызранский нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке БПЛА

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 47 0

По предварительной информации, пострадавших нет.

Сызранский нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке БПЛА

Фото: www.globallookpress.com/Rosneft

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области подверглся атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

«Сегодня ночью киевский режим подверг атаке Сызранский НПЗ. На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы», — написал он в своем Telegram-канале.

Федорищев также добавил, что информации о пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. В то же время в небе над Крымом был обезврежен еще один дрон.

Об ударе со стороны киевского режима сообщили в пресс-службе Минобороны России. Отмечается, что атака производилась в течение часа — с 21.30 до 22.30 по московскому времени.

Тема:
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