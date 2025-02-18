В небе над Брянской областью и Крымом за час уничтожен 21 украинский беспилотник

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 32 0

МО РФ: над Брянской областью и Крымом за час уничтожен 21 украинский беспилотник

За час уничтожен 21 украинский БПЛА над Брянской областью и Крымом, сообщили в М

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

О последствиях атаки ВСУ сообщил губернатор Александр Богомаз.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. В то же время в небе над Крымом был обезврежен еще один дрон.

Об ударе со стороны киевского режима сообщили в пресс-службе Минобороны России. Отмечается, что атака производилась в течение часа — с 21.30 до 22.30 по московскому времени.

«Уважаемые земляки! Наши защитники отражают вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Подразделения ПВО Министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей. Просьба соблюдать необходимые меры безопасности!» — обратился к согражданам глава региона Александр Богомаз.

Позже губернатор снова вышел на связь в своем Telegram-канале. Он заявил, что в результате удара никто не пострадал, также не было обнаружено каких-либо разрушений. Богомаз добавил, что областные оперативные и экстренные службы продолжают работу на месте ЧП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за ночь на 17 февраля российские силы ПВО уничтожили за ночь 90 украинских беспилотников и ракету «Нептун-МД». Большая часть вражеского оружия была направлена на Краснодарский край.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
18 февр
Силы ПВО перехватили несколько БПЛА в одном из районов Воронежской области
18 февр
После атаки беспилотников ВСУ в двух районах Кубани поврежден 51 дом
17 февр
При атаке ВСУ на Каховку погибли два человека
17 февр
Силы ПВО уничтожили за ночь 90 украинских беспилотников и ракету «Нептун-МД»
17 февр
Женщина пострадала в результате массированной атаки дронов ВСУ на Краснодарский край
16 февр
На Кубани в результате атаки БПЛА пострадала 4-летняя девочка
16 февр
Три мирных жителя погибли из-за атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области
16 февр
Силы ПВО за ночь уничтожили один дрон над Курской областью
15 февр
В Калужской области вспыхнул пожар на предприятии после падения беспилотника ВСУ
13 февр
Средства ПВО уничтожили 83 беспилотника ВСУ над девятью регионами РФ
-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
91.34
-0.09 95.67
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:00
Дональд Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине
0:51
Рособрнадзор изменил законопроект о тестировании детей мигрантов
0:35
«Мамочка, поддайся хоть чуть»: панды Катюша и Диндин устроили битву на снегу
0:19
Действуйте обдуманно: как бороться с препятствующим увольнению начальником
0:03
РЖД ввела наказание для дебоширов и распивающих алкоголь пассажиров
23:55
В небе над Брянской областью и Крымом за час уничтожен 21 украинский беспилотник

Сейчас читают

Видеокамеры в Петербурге «научат» распознавать этническую принадлежность лиц
«Мужчина может обидеться»: ТОП-8 ошибок женщин во время секса
Быть счастливой или быть выбранной? Нормально ли первой знакомиться с мужчиной
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год