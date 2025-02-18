В небе над Брянской областью и Крымом за час уничтожен 21 украинский беспилотник

О последствиях атаки ВСУ сообщил губернатор Александр Богомаз.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. В то же время в небе над Крымом был обезврежен еще один дрон.

Об ударе со стороны киевского режима сообщили в пресс-службе Минобороны России. Отмечается, что атака производилась в течение часа — с 21.30 до 22.30 по московскому времени.

«Уважаемые земляки! Наши защитники отражают вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Подразделения ПВО Министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей. Просьба соблюдать необходимые меры безопасности!» — обратился к согражданам глава региона Александр Богомаз.

Позже губернатор снова вышел на связь в своем Telegram-канале. Он заявил, что в результате удара никто не пострадал, также не было обнаружено каких-либо разрушений. Богомаз добавил, что областные оперативные и экстренные службы продолжают работу на месте ЧП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за ночь на 17 февраля российские силы ПВО уничтожили за ночь 90 украинских беспилотников и ракету «Нептун-МД». Большая часть вражеского оружия была направлена на Краснодарский край.