На вылетевшем из Красноярска самолете сработала сигнализация

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 49 0

Командир экипажа принял решение снизить высоту.

На вылетевшем из Красноярска самолете сработала сигнализация

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Сигнализация сработала на самолете авиакомпании NordStar, следовавшего по маршруту Красноярск — Норильск. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в беседе с 5-tv.ru.

«При выполнении рейса ТИ217 <…> на борту воздушного судна авиакомпании NordStar сработала сигнализация о превышении допустимой высоты в кабине и разгерметизации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сигнализация сработала через 1,5 часа после взлета. Тогда командир решил снизить высоту и продолжить лететь в Норильск. На борту находились 156 пассажиров, включая восемь детей.

В результате самолет благополучно сел в аэропорту назначения в 07:05 (03:05 по московскому времени). Никто из пассажиров не пострадал. Сейчас специалисты проводят технический осмотр воздушного судна.

Крушение самолета в Торонто

На днях произошло крушение пассажирского самолета американской авиакомпании Delta в аэропорту Пирсон в Торонто. Воздушное судно ударилось крылом об землю, после чего раздался взрыв и начался пожар. От удара самолет даже перевернулся, а членам экипажа и спасателям пришлось экстренно эвакуировать пассажиров.

На борту находилось около 80 пассажиров, всех их нашли. В результате инцидента пострадали 18 человек. Местные СМИ предварительно сообщали об отсутствии погибших.

После происшествия воздушную гавань временно закрыли на прием и выпуск рейсов. Полиция Торонто устанавливает обстоятельства инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска введены временные ограничения. Данный шаг предпринят в целях безопасности.

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На вылетевшем из Красноярска самолете сработала сигнализация

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