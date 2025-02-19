В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска введены временные ограничения

Временные ограничения введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Об этом сообщили в Росавиации. Ограничен как прием, так и выпуск воздушных судов.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD); Нижнекамск (Бегишево; UWKE); Ульяновск (Баратаевка; UWLL)", – говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-секретаря ФАВТ Артема Кореняко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 9 февраля временно был приостановлен вылет самолетом и прием билетом в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом рассказал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в Telegram-канале.