Песков допустил возможность встречи Путина и Трампа до конца февраля

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Срочная новость 47 0

Требуется определенная подготовка по линии Министерства иностранных дел.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Климентьев; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин и его коллега лидер США Дональд Трамп могут встретиться до конца февраля, но встреча может произойти и позже. Такую возможность не исключил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

«Там потребуется определенная подготовка по линии Министерства иностранных дел. Сейчас главная задача, собственно, о чем вообще вчера шла речь, — это тема, которая будет связана сначала с реанимацией, а потом с реставрацией двусторонних отношений», — отметил он.

Отношениям Москвы и Вашингтона, по словам Пескова, целенаправленно наносился вред предыдущей администрацией Соединенных Штатов.

«Все починить за один день и за неделю невозможно, поэтому предстоит длинный путь. И вчера был сделан первый, но очень важный шаг», — подчеркнул Песков, говоря о вчерашней встрече российской и американской делегаций в Эр-Рияде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РФ и США могут реализовать совместные проекты в Арктике.

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