«Конкретно обсуждали»: РФ и США могут реализовать совместные проекты в Арктике

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Евгения Романова
Евгения Романова 43 0

Глава РФПИ Дмитриев: РФ и США обсудили возможные совместные проекты в Арктике

«Конкретно обсуждали»: РФ и США могут реализовать совместные проекты в Арктике

Фото: © РИА Новости/Илья Тимин

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Встреча российской и американской делегаций прошла в Эр-Рияде 18 февраля.

Переговоры России и США в Эр-Рияде в экономической сфере касались общих вопросов, но делегации обсудили конкретные направления сотрудничества в Арктике. Об этом заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в беседе с изданием Politico.

«Это была, скорее, общая дискуссия — может быть, совместные проекты в Арктике. Мы конкретно обсуждали Арктику», — сказал он.

Переговоры РФ и США в Эр-Рияде

Встреча российской и американской делегаций прошла в Эр-Рияде 18 февраля. Россию на ней представляли помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, США — госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что встреча прошла достаточно неплохо. Две мировых державы договорились между собой учитывать интересы каждой из сторон.

Он отметил, что пока рано говорить о дате встречи между российским президентом Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, на следующей неделе они вряд ли состоятся.

Ушаков особо выделил то, что делегации России и США провели «очень серьезный разговор по всем вопросам». Отдельные команды переговорщиков двух мировых держав в свое время начнут контакты по украинскому кризису. Пока неизвестно, кого от России включат в список делегации, так как это решение лично будет принимать президент страны.

Известно также, что стороны договорились «навсегда решить» проблему работы дипмиссий и восстановить численность персонала посольств в Москве и Вашингтоне.

Лавров, подводя итог встречи, отметил, что США и Россия, наконец, начали слышать друг друга. В свою очередь в американском Госдепе назвали прошедшие в Эр-Рияде переговоры «важным шагом вперед».

Ранее 5-tv.ru писал, что госсекретарь США Марко Рубио заявил о сохранении антироссийских санкций США до завершения спецоперации. Тем временем Евросоюз согласовывает очередной, 16-й пакет мер против Москвы.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

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