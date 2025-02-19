Путин: Россия не вмешивается в дела Европы и США

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Срочная новость 25 0

Евросоюз сам виноват в обострении отношений.

Путин: Россия не вмешивается в дела Европы и США

Фото: Jens Kalaene/ТАСС

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Россия не вмешивается в дела Европы и США, а также не спекулирует на вопросах между Соединенными Штатами и их союзниками. Об этом заявил журналистам президент Владимир Путин.

«Что касается евроатлантических отношений, мы сюда не вмешиваемся. Мы не спекулируем на вопросах, которые возникают между США и их союзниками. Но, если говорить об этих союзниках, они сами виноваты в том, что сейчас происходит», — отметил глава государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и США договорились о возобновлении работы дипломатических ведомств.

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