Путин: Россия и США договорились о возобновлении работы дипломатических ведомств
Он отметил, что выдворение представителей посольств ни к чему хорошему не приводит.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В результате переговоров России и США в Эр-Рияде стороны пришли к договоренности о возобновлении работы диппредставительств обеих стран в нормальном режиме. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
«Выдворения дипломатов из Вашингтона и Москвы к хорошему не вели. Если так пойдет и дальше, в посольствах остались бы работать только уборщицы», — заявил российский лидер.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что час назад бойцы ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области.
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