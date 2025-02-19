Путин: Россия и США договорились о возобновлении работы дипломатических ведомств

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Срочная новость 35 0

Он отметил, что выдворение представителей посольств ни к чему хорошему не приводит.

Путин: Россия и США договорились о возобновлении работы дипломатических ведомств

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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В результате переговоров России и США в Эр-Рияде стороны пришли к договоренности о возобновлении работы диппредставительств обеих стран в нормальном режиме. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Выдворения дипломатов из Вашингтона и Москвы к хорошему не вели. Если так пойдет и дальше, в посольствах остались бы работать только уборщицы», — заявил российский лидер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что час назад бойцы ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области.

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