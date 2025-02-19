В Нижнем Новгороде автобус насмерть сбил чиновницу и поехал дальше

В Нижнем Новгороде автобус насмерть сбил вышедшую из такси женщину возле вокзала. Кадры несчастного случая опубликовала Госавтоинспекция региона в Telegram-канале.

ДТП случилось накануне в 12:30 по московскому времени на площади Революции. Женщина вышла из такси в месте, где запрещено парковаться машинам, и шагнула прямо под автобус. Водитель транспортного средства, не заметив сбитого пешехода, продолжил движение.

«Водитель автобуса совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода, перед близко идущим транспортом. Пешеход погиб», — отмечается в сообщении.

Водителя автобуса уже нашли и допросили — в момент аварии он был трезв. Помимо этого, правоохранительные органы ищут водителя такси, который высадил женщину в неположенном месте.

Известно, что 33-летняя погибшая работала в Министерстве сельского хозяйства Нижегородской области.

Ранее также стало известно, что в Дмитрове водитель такси сбил мужчину на инвалидной коляске на нерегулируемом пешеходном переходе.

Таксист, не сбавляя скорости, сбил мужчину на переходе, обозначенном дорожными знаками. Дмитровская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека погибли в ДТП с грузовым тягачом и минивэном в Челябинске.