В Нижнем Новгороде автобус насмерть сбил чиновницу и поехал дальше

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 1 303 0

Женщина выходила из такси возле вокзала.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Нижнем Новгороде автобус насмерть сбил вышедшую из такси женщину возле вокзала. Кадры несчастного случая опубликовала Госавтоинспекция региона в Telegram-канале.

ДТП случилось накануне в 12:30 по московскому времени на площади Революции. Женщина вышла из такси в месте, где запрещено парковаться машинам, и шагнула прямо под автобус. Водитель транспортного средства, не заметив сбитого пешехода, продолжил движение.

«Водитель автобуса совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода, перед близко идущим транспортом. Пешеход погиб», — отмечается в сообщении.

Водителя автобуса уже нашли и допросили — в момент аварии он был трезв. Помимо этого, правоохранительные органы ищут водителя такси, который высадил женщину в неположенном месте.

Известно, что 33-летняя погибшая работала в Министерстве сельского хозяйства Нижегородской области.

Ранее также стало известно, что в Дмитрове водитель такси сбил мужчину на инвалидной коляске на нерегулируемом пешеходном переходе.

Таксист, не сбавляя скорости, сбил мужчину на переходе, обозначенном дорожными знаками. Дмитровская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека погибли в ДТП с грузовым тягачом и минивэном в Челябинске.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
91.34
-0.09 95.67
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:46
«Диктатор без выборов»: Трамп очень жестко прошелся по Зеленскому
19:31
На концерте SHAMAN женщина поцеловала экран с фото офицера под песню «Встанем»
19:29
Патрушев: товарооборот сельхозпродукцией между РФ и ОАЭ в 2024 году вырос на 30%
19:16
Снова истерика: Зеленский взбесился из-за слов Трампа о доверии к нему 4% украинцев
19:01
Собянин: 23 февраля парковаться на всех улицах Москвы можно будет бесплатно
18:46
Героизм на передовой: Путин оценил работу военкоров

Сейчас читают

Бей своих, чтоб чужие боялись. Как Трамп превращает Европу в колонию США
Путин: бойцы ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области
Путин: РФ готова вернуться за стол переговоров по Украине
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год