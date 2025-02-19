Почему японская молодежь отказывается от душа: вся правда о новом тренде

Нежелание мыться причиняет дискомфорт окружающим.

Японская молодежь увлеклась неожиданным трендом — отказом от душа. Некоторых это стремление связано с экологическими мотивами, другие так экономят время, а третьи считают, что это помогает оздоровить кожу. Однако, по мнению дерматолога Кристины Радиной, такой подход может иметь свои риски для здоровья. Об этом она рассказала Life.ru.

Врач предупредила, что нежелание мыться нарушает баланс и создает идеальные условия для размножения бактерий. Человек постоянно потеет — летом из-за жары, зимой из-за спорта. Пот, в свою очередь, становится отличной средой для микроорганизмов, что может привести к неприятному запаху.

«Если есть какие-то нарушения, например, проблемы с работой щитовидной железы, либо с другими гормонами, когда у человека есть избыточная потливость, либо же избыточная масса тела, то, конечно, тогда у человека опять будет плохой запах», — объясняет дерматолог.

В таких случаях ежедневная гигиена становится не только необходимостью, но и важным психологическим фактором — человек хочет чувствовать себя комфортно в социуме и не причинять неудобства другим.

С другой стороны, чрезмерное увлечение гелями для душа и жесткими мочалками также не приносит пользы. По словам эксперта, частое очищение с использованием агрессивных средств может повредить липидный слой кожи, который защищает ее от внешних факторов. Тем не менее, в городах, где воздух насыщен пылью, аллергенами и взвесями, регулярный душ наоборот помогает избежать аллергических реакций.

«Мыться можно каждый день, но при этом не нужно интенсивно тереться мочалкой. А если человек не будет мыться, то, наоборот, на нем будет оседать вся вот эта вот грязь, вся эта гадость с улицы, в том числе на кожу лица», — подытожила Кристина Радина, отметив, что главное — не переборщить с усилием при мытье, чтобы не нарушить естественные барьеры кожи.

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