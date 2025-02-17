Косметолог дала несколько советов, которые помогут сохранить красоту кожи.

Очищение кожи требует внимательного подхода, однако многие умываются неправильно, что негативно влияет на состояние кожи. В беседе с изданием Газета.ру врач-косметолог Елена Анойко поделилась основными ошибками, которых следует избегать.

По словам эксперта, одним из самых распространенных заблуждений является использование горячей воды. Уточняется, что вода повышенной температуры может привести к пересушиванию и нарушению естественного защитного барьера кожи. Она может смыть натуральные масла, защищающие поры от потери влаги, что может вызвать повышенную чувствительность и раздражение. Специалист рекомендует использовать теплую воду — около 30 градусов — или слегка прохладную.

В числе частых ошибок — применение сильных средств по уходу, содержащих катионные и жесткие анионные поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые разрушают эпидермальный барьер. Анойко пояснила, что на самом деле кожа не должна «скрипеть». Использование агрессивных компонентов приводит к сухости и повышенной чувствительности, что может вызвать воспаления и чрезмерную секрецию кожного сала, в результате чего к середине дня лицо станет более жирным.

Также врач отметила, что неправильное использование мицеллярной воды — еще одна проблема. Она подчеркнула, что, несмотря на популярность этого средства для снятия макияжа, многие не знают, что его нужно смывать. Остатки мицелл, содержащие ПАВ и другие компоненты, могут вызывать раздражение при длительном контакте, поэтому рекомендуется умываться основным моющим средством или хотя бы обычной водой после применения мицеллярной.

Четвертая ошибка заключается в использовании щеток и скрабов. Анойко предупредила, что механическое очищение может повредить защитную мантию кожи, что приведет к ее сухости, вызывая воспалительные реакции и аллергии.

Специалист напомнила, что следует меньше использовать гидрофильное масло. Она объяснила, что этот продукт предназначен для снятия плотных тональных кремов и маслянистых средств с SPF — солнцезащитным фактором, но его излишнее нанесение может привести к разрушению липидов и церамидов, что сделает кожу сухой. Как и мицеллярная вода, гидрофильное масло требует смывания основным очищающим средством.

Анойко рекомендовала использовать мягкие гели или пенки с нейтральным pH, которые не содержат агрессивных ПАВ, а также мицеллярную воду без спирта и с минимальным ПАВ в составе, которую следует вовремя смывать. Также стоит обратить внимание на крема и молочко для умывания, увлажняющие и питающие кожу.

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