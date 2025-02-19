В Москве эвакуировали посетителей ТЦ «Небо» из-за угрозы взрыва

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 733 0

Более 200 посетителей ТЦ «Небо» в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

Посетителей ТЦ «Небо» эвакуировали из-за угрозы взрыва.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Здание в спешке покинули более двух сотен человек.

Из-за угрозы взрыва эвакуировали посетителей ТЦ «Небо» на западе Москвы. Об этом сообщили ТАСС, сославшись на источник в экстренных службах.

«Из здания по адресу улица Авиаторов, 3 эвакуировали более 200 человек», — приводит агентство его слова.

На месте происшествия работают оперативные службы. Сотрудник торгового центра и посетителей попросили покинуть здание по громкой связи. Очевидцы сообщили, что в здании не было видимого возгорания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что людей на вокзале в Германии эвакуировали из-за угрозы взрыва. Инцидент случился в немецком городе Пассау. Сотрудники получили сообщение о том, что в поездах были заложены бомбы. Сразу после этого прибыли специалисты, чтобы осмотреть скоростные поезда Intercity Express (кратко их называют ICE).

Железнодорожники задержали поезд, который следовал в столицу Австрии Вену. Скоростной вагон ICE незадолго до инцидента прибыл в австрийский город Шердинг, расположенный в нескольких километрах от Пассау. Он также был обследован на предмет наличия взрвычатых веществ.

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