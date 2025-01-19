Людей на вокзале в Германии эвакуировали из-за угрозы взрыва

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 23 0

Bild: людей на вокзале в немецком городе Пассау эвакуировали из-за угрозы взрыва

людей на вокзале в немецком Пассау эвакуировали из-за угрозы взрыва

Фото: Marius Bulling/ТАСС

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Железнодорожники получили сообщение о заложенных в поезда бомбах.

На вокзале в немецком городе Пассау была организована эвакуация в связи с угрозой теракта. Об этом сообщается в материале местного издания Bild.

Специалисты проводят обследование скоростных поездов Intercity Express (кратко их называют ICE). Причиной для принятия экстренных мер стало сообщение, поступившее в железнодорожную компанию Deutsche Bahn о бомбах, заложенных в два состава ICE.

После тревожного сигнала сотрудникам вокзала пришлось задержать поезд, следовавший в столицу Австрии Вену. Еще один скоростной состав ICE в австрийском городе Шердинге, в нескольких километрах от Пассау, также обследуют на предмет наличия взрывчатых веществ. Продолжают работу представители правоохранительных органов. Багаж пассажиров досматривают, к работе подключены кинологи с собаками.

В Незадолго до Рождества, 20 декабря, в немецком городе Магдебурге произошел теракт. Автомобиль врезался в толпу посетителей ярмарки, погибли пять женщин и ребенок, травмы получили около 200 человек, несколько десятков пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии. Виновник был задержан, им оказался выходец из Саудовской Аравии, по профессии, предположительно, врач-психиатр. Согласно одной из версий, мужчина мог пойти на преступление, так как был недоволен отношением немецких властей к беженцам.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Москве в суд доставили двух новых фигурантов дела о теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Он погиб утром 17 декабря в результате взрыва.

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