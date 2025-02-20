Вас могут нарочно втягивать в мошенническую схему.

Если вам на карту поступили деньги от незнакомого вам человека — не спешите возвращать их или присваивать себе, так как скорее всего в деле замешаны мошенники. Как правильно вести себя в такой ситуации изданию Lenta.ru рассказал эксперт по информационной безопасности Юрий Драченин.

По словам эксперта, если поведетесь на мошенническую схему — на вас могут завести уголовное дело как на соучастника преступления. Схема проста — попавшие вам в руки деньги просят вернуть на указанные реквизиты, после чего злоумышленники получают доступ к вашим счетам.

«Что делать? Напишите или позвоните в банк, объясните ситуацию и скажите, что не знаете, кто прислал вам деньги и предполагаете, что перевод сделали по ошибке. Если банк подтвердит ее, возврат будет оформлен официально отправителю, риск для вас будет минимален. А если источник перевода непонятен — пусть деньги остаются на счету, пока ситуация не прояснится. Эти деньги лучше не трогать и не тратить», — объясняет эксперт.

Обращение в банк также поможет вам зафиксировать факт вашей добросовестности в случае, если делом заинтересуются правоохранительные органы. Важно не поддаваться на психологическое давление со стороны мошенников и действовать только через официальные каналы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эльвира Набиуллина предупредила о новой распространяемой мошенниками вредоносной программе.