Горячее время: через несколько недель в тайге начнется пожароопасный сезон

У сибирских спасателей наступают самые горячие дни. Через пару недель в тайге начнется пожароопасный сезон. Уже сейчас сотрудники Авиалесоохраны, на плечи которых и ляжет борьба с огнем, отрабатывают навыки. Каждый пожарный должен совершить не менее десяти вылетов, но это только начало. Корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас все увидел лично.

Самолет Ан-2 набирает высоту и уносит в небо пожарный десант — это группа быстрого реагирования, настоящий спецназ Авиалесоохраны.

Россия почти наполовину покрыта лесами, и добраться до возгорания порой возможно исключительно по небу. Главная задача такого воздушного патруля — оперативно выявить очаг и потушить, пока пожар не набрал силу.

Прыжки совершают с высоты 1000 метров. За время свободного полета парашютист должен выбрать самое удобное и безопасное место для посадки. Сейчас парашютисты пикируют в назначенное место, однако в боевых условиях приземляться порой приходится где придется.

«Даже бывает, что на лес приземляемся. Поэтому у нас стоит задача в определенный радиус приземляться — не больше 50 метров», — заявил старший инструктор Приволжского авиаотделения Иван Четвертных.

Внизу за траекторией и работой парашютиста наблюдают инструкторы, они сразу делают замечания и дают подсказки.

«Ты смотришь, что ты бы по-другому сделал, и было бы проще. А он говорит: „Нет, мне так“. Потом ему становится больно, и он понимает, что был неправ», — заявил инструктор парашютно-пожарной команды Станислав Масленченко.

На тренировках нет никакой разницы, опытный боец или новичок. Навыки отрабатывают все без исключения — каждый пожарный должен совершить не менее десяти вылетов.

«Важно нарабатывать точность работы, чтобы чувствовать и нарабатывать глазомер по высотам. Ну и естественно с коллегами отработать, чтобы вдвоем выходить и друг другу не мешать», — заявил парашютист Роман Павлов.

Полет — это только начало. После приземления начинается настоящая работа. У бойцов даже есть особая поговорка — пять минут орел, а потом гужевая лошадь.

«Основной инструмент лопаты никто не отменял. Особенно в труднодоступных местах, где нет дорог. Там только ручным инструментом», — отметил парашютист Владимир Яковлев.

На ликвидацию очага у парашютистов есть всего сутки, и, если площадь огня продолжает расти, на место выходят вертолеты с подкреплением. Поэтому лесопожарные дополнительно отработали спуски с высоты по тросу. Причем тренировки начали заранее. Из-за теплой и малоснежной зимы лес по прогнозам начнет гореть уже в марте. На учения в Красноярск прибыли лучшие сотрудники со всей страны.

«Структура ФБУ Авиалесоохраны состоит из 12 авиаотделений, общая численность которых составляет 775 человек. Должны быть готовы к пожароопасному сезону, который наступит в ближайшие месяцы», — заявил заместитель начальника парашютно-десантной пожарной службы ФБУ Авиалесоохраны Роман Воробьев.

После завершения тренировок инструкторы разъедутся в регионы базирования от Калининграда до Владивостока, где продолжат тренировать уже свои подразделения.